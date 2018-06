DES GAMERS AU GRAND CÅ’UR

Direct Matin Montpellier Plus

C’est une belle histoire qui prouve que la solidarité dont font preuve certains adeptes de jeux vidéo n’a rien de virtuelle. Rassemblés tout un week-end, l’automne dernier à Montpellier, dans un lieu tenu secret (le garage d’un des participants), une trentaine de gamers de la France entière ont répondu à l’appel de ZeratoR. Son idée : organiser un marathon de jeux vidéo afin de récolter des fonds pour soutenir les sinistrés de l’ouragan Irma, qui avait dévasté quelques jours plus tôt les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. a relaté le Montpelliérain de 28 ans. (l’événement organisé ce week-end là, NDLR), Un score qui en fait certainement l’une des actions caritatives les plus efficaces de l’Hexagone.

Durant plus de quarante-huit heures, les participants se sont donc relayés sur des jeux aussi variés que , , ou encore, même si ces derniers ont joué un entre Bourg-en-Bresse et Orléans qui fit bien rire la toile, ainsi qu’un footballeur orléanais, Karim Ziani, qui a soutenu l’événement sur les réseaux sociaux.

Tout ce buzz a évidemment attiré des milliers d’internautes, qui se sont engagés très rapidement à faire des dons. a détaillé Alex Dachary, dit Dach, ami et bras droit de ZeratoR. Une somme conséquente, automatiquement reversée à la Croix-Rouge, partenaire de l’opération et qui organisait les secours sur place. La performance est même remontée aux oreilles du président de la République Emmanuel Macron, qui s’est fendu d’un tweet, félicitant et remerciant . a expliqué Zerator, qui s’est dit autour de son initiative. , raconte-t-il. Preuve pourtant que gamer rime avec grand cœur.

Ils ont fait le buzz, l’automne dernier… depuis un garage montpelliérain.