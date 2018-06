CINQ JEUX… FAITES VOTRE CHOIX

Deux équipes s’affrontent sur une carte, avec une grande variété de champions différents, chacun disposant d’une attaque de base et de quatre compétences. Le but est de coopérer entre équipiers pour détruire la base de l’adversaire. “League of legends”, c’est l’un des jeux les plus joués au monde. C’est aussi celui qui a contribué à populariser le sport électronique avec des records d’audience lors des championnats du monde. Ce week-end à Montpellier, il occupera toutes les attentions.

Jeu de cartes à collectionner en ligne, “Hearthstone” s’inspire de l’univers de fiction médiéval-fantastique du jeu vidéo Warcraft. Au début d’une partie, le joueur choisit un des neuf héros du jeu, issus du jeu Warcraft, puis un jeu de trente cartes, précédemment créé par le joueur, pour disputer une bataille contre un joueur adverse dans l’un des quatre modes de jeu. Les deux adversaires s’affrontent sur un plateau de jeu virtuel, similaire à un jeu de plateau. Le but du jeu est de réduire à zéro les points de vie du héros adverse.

Jeu de tir en vue à la troisième personne, “Fortnite” comprend deux modes de jeu distincts : “Sauver le monde”, où le joueur se bat contre l’environnement en coopération et “Battle Royale” qui se déroule en multijoueur, où l’objectif est d’être le dernier survivant. L’histoire : il s’agit de trouver un moyen de sauver la Terre après un accident météorologique.

Version la plus récente de la célèbre série “Counter-Strike”, ce jeu de tir stratégique se joue exclusivement en ligne. Il n’y a pas de scénario dans ce jeu qui est axé uniquement sur le mode multijoueur. Les joueurs sont divisés en deux équipes : les terroristes et les antiterroristes. “Counter-Strike” est très souvent au programme des compétitions de E-sport.

Le jeu reprend les éléments qui ont fait le succès de la série Dragon Ball : des combats spectaculaires avec des combattants aux pouvoirs incroyables. Le jeu repousse la qualité des graphismes à un niveau jamais vu encore et met sur pied un gameplay facile d’accès mais difficile à maîtriser pour les joueurs du monde entier.