AU BONHEUR DES GAMERS

Montpellier était déjà une terre de sports, comme le prouvent les résultats de ses nombreux clubs cette année, mais aussi une ville phare dans l’univers du jeu vidéo, comme en témoignent les nombreux studios qui, depuis Ubisoft dans les années 1990, se sont implantés sur son territoire. Elle sera désormais une cité forte dans l’association de ces deux thématiques – le sport virtuel – avec l’Occitanie E-Sports, qui se déroule ce week-end, samedi 2 et dimanche 3 juin, à l’Arena.

Des joueurs de jeux vidéo élevés au rang de sportifs de haut niveau – avec entraînements et compétitions rémunérées à la clé –, cela peut en surprendre certains. Mais pas Carole Delga, la présidente de Région, qui, même si elle avoue ne pas être , relève C’est la raison pour laquelle, pour faire oublier un premier événement géré par un organisateur privé en 2017, qui ne laissera pas un grand souvenir au sein de la communauté des gamers, la région Occitanie a décidé de reprendre le flambeau et de frapper un grand coup, en s’associant à l’association FuturoLan et à ESL, l’un des plus grands promoteurs d’événements e-sports au monde, pour créer l’Occitanie E-Sport 2018.

Avec de grandes ambitions. , assure Carole Delga, la présidente de Région. 10 000 personnes attendues sur deux jours donc, l’Arena accueillera une dizaine de milliers de joueurs et passionnés, dont de nombreux professionnels, qui s’affronteront sur cinq jeux majeurs : où la coordination entre coéquipiers est nécessaire pour détruire la base de l’adversaire ; un jeu de cartes à collectionner en ligne ; où les Kamehameha sont la norme ; où chaque tir devient stratégique ; , l’un des jeux les plus populaires du moment, où survie et solidarité entre joueurs sont étroitement liées. Ce qui fait dire à Carole Delga que, oui, . Dommage que certaines personnalités politiques n’y jouent pas plus…

Mais, si la variété des jeux présents sur l’événement est grande, les fans de football virtuel seront déçus : aucune compétition de Fifa n’est prévue cette année. (EA Sports, NDLR) , assure Désiré Koussawo, directeur événementiel de la société ESL.

Cependant, la très bonne nouvelle réside dans le fait que les compétitions sont ouvertes à tous les publics. Du joueur débutant au geek expérimenté. , estime Fabien Bonnet, président de l’association FuturoLan. Du moins, jusqu’à ce que les amateurs se fassent éliminer du tournoi. , assure Samy Ouerfelli, directeur général d’ESL. Quant aux autres (parents ou accompagnateurs), ils trouveront aussi leur bonheur au sein du village gaming et sa trentaine d’exposants, mais aussi et surtout à l’espace famille, au sein duquel vous pourrez apprendre à développer un jeu vidéo, ou encore assister à une conférence sur la désacralisation des effets néfastes des jeux vidéo. Histoire de laisser les enfants jouer tranquillement. Mais avec parcimonie.

Des centaines de joueurs réunis dans la Lan de l’Arena. Un beau week-end pour les gamers.