ÇA VA SAIGNER AU FIRN !

Le grand livre de la 33e Comédie du livre à peine achevé que déjà le lecteur impénitent scrute sur le haut de sa pile à lire, le prochain tome du Festival international du roman noir (Firn) de Frontignan, prévu du 29 juin au 1er juillet. Et il a bien raison ! Cette édition anniversaire (20 ans) s’annonce de toute beauté, soit peu ou prou le reflet inversé de la thématique retenue : “L’argent, la guerre – fric et fracas du monde”. On n’y attend pas moins de 40 auteurs et illustrateurs, et non des moindres, et pas non plus les moins lucides sur la société : Ledun, Leroy, Pouy, Ravalec, Montaigne, Gailey, Markaris, Hernandez, Miłoszewski, etc. Les expos des dessinateurs Gilles Rochier et Paul Kichner promettent aussi de vous rayer la rétine positivement. Enfin, pour ce qui est de vous déchirer le tympan de manière tout aussi réjouissante (pour ne pas dire carrément jouissive), le Firn s’est adjoint le service expert du label Head Record qui a élaboré un plateau mortel pour une “nuit noire” exceptionnelle qu’il convient de réserver sans attendre. Derrière Harahn, impressionnant duo post-rock progressif montpelliérain, ce sont deux des meilleurs groupes rock français actuels, tous genres confondus, qui se succéderont : Jessica93, un sensationnel projet parisien indie rock (tendance grunge à guitares), et J.C. Satàn, géniale formation bordelaise au garage rock psychédélique noir comme le pétrole, et à peine moins inflammable ! On réserve !

Concert prévu le 29 juin, à 20 h, plage des Mouettes, Frontignan. 15/18 €. 06 16 99 34 31.