LA PÉPITE VIENT EN RÉSERVANT

Chorégraphe anglo-bangladais, Akram Kahn est un demi-dieu du kathak, la danse pure, narrative et spirituelle, du Nord de l’Inde, qu’il a propulsée dans le IIIe millénaire à force d’hybridations contemporaines. Dans Xenos (“étranger” en grec), accompagné de cinq musiciens, il danse le destin de ces paysans-guerriers indiens, enrôlés de force pour combattre durant le Premier conflit mondial. Un solo qui marquera ses adieux à la scène en tant qu’interprète.

Non contents de mettre en scène l’opéra-comique La fille du régiment de Gaetano Donizetti pour le compte de Jérôme Pillement, Corinne et Gilles Benizio, alias Shirley & Dino, offrent aux Folies d’O, la toute dernière représentation du spectacle avec lequel ils tournent – et triomphent – depuis quatre ans : Dino fait son crooner, Shirley fait sa crâneuse. La poilade musicale de l’été, sauce italienne, s’il vous plaît !

Volontiers cabotin et assurément mystique, le compositeur et multi-instrumentiste pionnier de la musique expérimental brésilienne, Hermeto Pascoal ne se contente pas de capitaliser sur son charisme de Santa Clauss albinos, hippie et tropicaliste. À plus de 80 ballets, notre savant foufou continue de propulser sa culture musicale syncrétique (free-jazz, forró, samba, frevo, folk, samba, musique contemporaine, concrète…) dans un outre-espace harmonique et mélodique aussi joyeux que malicieux. Noël en juillet !

Tout nouveau festival sétois, Sous les rochers la plage propose la soirée la plus rock de l’été. Aucun artiste qui n’ait été déjà vu dans le coin, mais réunis, ils forment une affiche d’une pertinence irréfragable : les Américains The Mystery Lights défendent un rock psychédélique délicieusement vintage, les Belges Girls in Hawaii cisèlent une pop à l’élégie consolante et nos chouchous catalans Les Limiñanas, eh bien, envoient le meilleur garage noisy rock de l’Hexagone. Point !

De la “haute musique” (pour reprendre un concept de Nova, comme on dit “haute fidélité”) associée à la dégustation de vins du cru, dans un site d’une beauté à couper le souffle entre les falaises de l’Hortus et du pic Saint-Loup, c’est l’idée de Hortus Live. On y savourera Da Break, trio lyonnais au rap old school lumineux ; Anthony Joseph, chanteur et poète trinidadien, sorcier vaudou du funk ; Quantic Soul Orchestra, une bonne maison anglaise qui assaisonne épices afro-cubaines, breakbeat et funk 70’s.

La merveilleuse mezzo-soprano Marianne Crébassa et le tempétueux pianiste Fazil Say sont nés au Festival de Radio-France, et leur venue y revêt toujours une importance singulière : l’affection sincère exponentialise la légitime admiration. Dans la foulée de Secrets, leur munificent album en duo, la belle et la brute donnent un récital de mélodies françaises (Fauré, Debussy, Ravel, Duparc, Satie…). Mélodies du bonheur.

