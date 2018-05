LA RÃ‰VOLUTION CULTURELLE NAZIE

Johann Chapoutot, spécialiste d’histoire politique et culturelle, explore depuis sa thèse de doctorat la question de l’usage de l’histoire, de la philosophie et du droit par l’idéologie nazie. Sa conférence ce soir, définit comment, pour sauver la race nordique-germanique, il fallait opérer une « révolution culturelle ».

« Logique » et « pensée » sont des termes que l’on n’associe pas volontiers au nazisme, et pour cause. La déferlante de violence criminelle qui a frappé l’Europe depuis l’épicentre nazi semble dictée par les forces chaotiques de la barbarie la plus primaire : qu’est-ce qui peut expliquer Oradour-sur-Glane ou Auschwitz sinon la violence animale la plus crue, ou la folie ?

Or, on le sait par des travaux d’historiens désormais, les cadres supérieurs et moyens du nazisme étaient des gens éduqués, supérieurement diplômés : que de titulaires de doctorats parmi les meurtriers à l’Est ! Par ailleurs, les nazis ont beaucoup écrit pour théoriser et justifier, juridiquement et moralement, ce qu’ils faisaient. Ils avaient conscience de violer des normes et des lois juridiques et morales. Ils savaient par ailleurs d’expérience que frapper et tuer est difficile, qu’il faut un discours pour accompagner la violence et la justifier. En rentrant dans leurs raisons d’agir, on leur restitue cette humanité qui les fait rentrer dans l’histoire : non, ce n’est pas le psychiatre ou le théologien qui peut les comprendre, mais bel et bien l’historien. C’est important, car nous voyons ainsi que ce sont des hommes qui, comme nous, sont des occidentaux, enfants de la modernité et de ses doutes. Nous sommes donc conduits à nous interroger sur ce temps et ce lieu que nous partageons avec eux. C’est plus inconfortable, c’est certain, que de les prendre pour des fous qui agissent sans raison(s).

Les nazis détestent la Révolution française. Ils la haïssent tellement qu’ils parlent de « révolution » au sens prérévolutionnaire du terme : non pas au sens d’ouverture vers un avenir plein de promesse, mais de retour circulaire à l’origine. Cette origine, c’est la race germanique avant qu’elle ne soit aliénée culturellement par des idées fausses (le christianisme, l’humanisme, les Lumières, la Révolution française…) et qu’elle ne soit mélangée racialement. Revenir à l’origine implique de retrouver les valeurs les plus archaïques (polygamie, combat, vie « naturelle »…) qui étaient celles de la harde blonde et blanche des premiers temps, ceux d’avant l’histoire, d’avant les aliénations et les mélanges. Pour savoir comment les Germains des origines vivaient, les nazis se tournent vers l’Antiquité méditerranéenne, car ils étaient convaincus que les Grecs et les Romains étaient des Germains…

C’est leur thèse, en effet. La révolution culturelle, le retour aux valeurs les plus primitives, est un retour à l’état de naissance, c’est-à-dire de nature. Il faut cependant dire ici que la nature telle que les nazis la conçoivent est la fantasment n’a rien d’un paradis bucolique. C’est un lieu atroce, qui voit les espèces et les races s’entretuer pour acquérir la maîtrise d’un espace vital qui leur permette de se reproduire et de se nourrir en toute sécurité. Les nazis sont les héritiers directs, et pas très originaux, du darwinisme social, revu et aggravé par la Grande Guerre.

C’est un fait qui, en effet, ne manque jamais de nous surprendre. Pour nous, l’intelligence et la science excluent la barbarie. De même, être un homme cultivé semble incompatible avec le fait de travailler à la mort de millions de personnes. Or il faut voir que nous avons une conception universaliste de la culture, alors que les nazis la concevaient de manière particulariste : l’intelligence était germanique, donc nazie, et accessible seulement à une certaine « race ». Par ailleurs, de nombreux concepts discrédités scientifiquement désormais étaient monnaie courante à l’époque, en Allemagne comme en Occident de manière générale : la « raciologie », c’est-à-dire l’ « anthropologie raciale », était une science reconnue, pratiquée et enseignée partout, de Berlin à Washington, en passant par Londres et Paris…

