Â« UN FABULEUX Ã‰TENDARD Â»

Montpellier accompagne le Fise depuis son origine et c’est un normal, les nouveaux sports sont des sports urbains et Montpellier est connu pour sa vivacité culturelle, sa liberté partagée, sa jeunesse… 40 % de la population a moins de 30 ans. Ça s’adapte donc à la ville de Montpellier. D’où notre partenariat. Au-delà des subventions que nous apportons, sans la mobilisation des services et directions de la Ville et de la Métropole, il n’y aurait pas de Fise.

Elle était promise depuis 30 ans, nous, on lance la restauration du skatepark de Grammont, un travail à 4,3 millions d’euros, mené avec les dirigeants du Fise, mais aussi les enseignants de toutes ces disciplines, afin de le recomposer parfaitement et d’avoir un lieu dédié au BMX freestyle avec l’assentiment de la fédération française des Jeux Olympiques de 2024. Et puis, nous avons aussi un projet de skatepark au sein du parc Montcalm de même qu’une école d’entraînement au sein du futur quartier de Cambacérès.

Bien sûr. Notre ambition est que le Fise et notre territoire deviennent une étape incontournable sur la route des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Vu ce que le Fise et Montpellier montrent depuis plus de vingt ans, notre territoire a prouvé son expertise sur les sports extrêmes. On a d’ailleurs sollicité la ministre des Sports sur le sujet, nous lui en reparlerons dimanche lors de son passage sur le Fise.

C’est un événement XXL, qui a trouvé sa place sur les rives du Lez et les tribunes naturelles que nous proposent ces berges. De fait de la dimension qui est aujourd’hui la sienne, c’est aussi une opportunité réelle en matière de retombées économiques et touristiques. C’est aussi un fabuleux étendard à l’international pour Montpellier.

Philippe Saurel, maire de Montpellier.