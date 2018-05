LES TERRAINS DE JEU DU FISE

Les deux Freestyle park présentent des structures différentes.

Parce que le Fise, c’est un grand terrain de jeu, il est parfois facile de se perdre, d’une aire à l’autre. On vous explique.

Le Freestyle Park du Fise est composé de structures en bois et en fer, réparti sur une superficie de 1 500 m². Son format est surdimensionné pour correspondre aux besoins des pros, et autorise de nombreuses lignes qui permettent aux amateurs de BMX de s’exprimer. Spectacle assuré !

La disposition des modules du Freestyle Park 2 est particulièrement concentrée, de façon à être plus adaptée aux roues de petite taille qui conditionnent la prise de vitesse. Ainsi, les riders profitent de la zone de manière plus efficiente et optimisent leur énergie pour les figures.

Le Wakepark du Fise se définit par un téléski nautique entraînant un palonnier à 30 km/h, qui remplace le bateau qui tractait à l’origine les riders. Le plan d’eau est agrémenté de modules flottants formant des kicks, des rails ou des murs utilisés comme support des figures.

Bancs, rampes et marches d’escaliers complètent les boxes et les quarters pour créer une aire de Street polyvalente et diversifiée. Le but est d’assembler un espace reproduisant le mobilier urbain, où les riders créent des lignes pour s’exprimer selon leurs préférences.

Toujours entourée d’estrades permettant d’accueillir un maximum de spectateurs, l’aire de Flatland du Fise se rapproche d’une scène de théâtre par sa forme et offre un point de vue optimal aux spectateurs qui peuvent se tenir très proche de la zone où les riders évoluent.

Construit dans le but de reproduire les obstacles de terre, bois ou roche rencontrés par les riders en altitude, le Slopestyle du Fise relève le défi de transposer en zone urbaine une piste similaire à celles naturellement disponibles en montagne. Impressionnant !

Cette zone est parsemée de blocs divers, murs et barres qui cherchent

à reproduire les diférents obstacles que l’on peut trouver dans l’environnement urbain. Elle force les athlètes à exploiter un éventail de techniques pour les franchir.

La Spine Ramp est constituée de deux rampes hautes se rejoignant par une arête centrale formant un W. Ce format permet aux athlètes de composer des tricks aériens tout en offrant un champ de vision optimal aux spectateurs.