ÇA “FISE” TOUJOURS DANS LES AIRS

La rampe qui permet aux spécialistes de mountain bike de s’élancer dans les airs est située à 14 mètres de hauteur. Forcément, cela permet aux riders de monter haut, très haut, et de proposer des figures toujours impressionnantes aux spectateurs. Et ce n’était là que l’échauffement. Vivement les finales !

La première épreuve officielle de coupe du monde inscrite

au programme du Fise 2018, c’était le BMX Freestyle féminin. Ce qui a permis d’élever le niveau de compétition dès le premier jour.

Les dames et demoiselles ont montré la voie à ces messieurs.

Vous êtes plutôt freestyle ou flat ? Les deux peut-être… ça tombe bien, la programmation du Fise permet de passer d’une épreuve à l’autre, sans rien rater. Les plus grands spécialistes sont présents et vont assurer le spectacle tout au long du week-end. On attend notamment le septuple champion du monde de Flat BMX, Matthias Dandois, ou le local, le “vétéran” Alex Jumelin.

L’une des premières compétitions de haut niveau, c’était la trottinette mercredi après-midi. Si la discipline n’a pas encore la popularité du BMX ou du skateboard, elle n’en reste pas moins spectaculaire, surtout quand les riders parviennent à passer des figures aussi impressionnantes. Renversant !

Dès le premier jour, le public est venu nombreux sur les rives du Lez.

Et beaucoup ont choisi de s’installer face à la spine ramp où les riders ont enchaîné les épreuves. Là aussi, ça monte haut, très haut, ce qui

permet d’enchaîner les figures.

La température est vité montée sur ce Fise 2018. Parce que les riders ont effectué des premiers rides spectaculaires, mais aussi parce que le thermomètre affichait dès mercredi plus de 25°C. Forcément, avec le Lez qui tend les bras, cela donne envie de s’offrir un petit bain. Ce qu’a fait ce spécialiste de trottinette, gratifiant au passage le public d’une acrobatie dont il a le secret.