LE FISE DE MONSIEUR MÃ‰TÃ‰O UN CONSEIL… PRENEZ LE TRAM

Sur le Fise, le Monsieur Météo se nomme Marc Montgaillard. Depuis 2008 et l’arrivée du festival sur les berges du Lez, cet ingénieur hydrologue de 51 ans contrôle l’évolution des conditions météorologiques mais aussi les montées potentielles du fleuve. , détaille l’expert, qui a longtemps travaillé sur le Lez et qui le connaît bien.

Sa mission, réalisée en collaboration permanente avec les services techniques de la Ville et de la Métropole de Montpellier, est aussi facile à détailler qu’elle est complexe à remplir : , compare Marc Montgaillard avec son débit de parole rapide et ses yeux clairs, symboles de sa vigilance permanente.

Monsieur Météo aura-t-il du travail cette année ? Pour l’instant, c’est plutôt du beau temps qui est annoncé pour la semaine, même si des averses sont possibles, surtout mercredi et dimanche. Autant dire que Marc Montgaillard ne va pas se reposer.

Marc Montgaillard est en vigilance permanente.

Cinq jours de compétition sur les berges du Lez, cela implique forcément quelques perturbations. Se garer et circuler sera compliqué. Voici la liste des arrêtés municipaux.

Le stationnement est interdit place du Père-Louis.

La circulation est interdite rue des États-Généraux.

La circulation est interdite chemin des Barques entre la place Jean-Bene et l’avenue des Droits-de-l’Homme, boulevard des Consuls-de-Mer, entre la place Jean-Bene et l’avenue des Droits-de- l’Homme, place Jean-Bene, chemin de Moularès entre la rue Moulin-des-Sept-Cans et l’avenue du Pirée.

Le stationnement est interdit place George-Frêche.

La circulation est interdite : place Jean-Bene, boulevard des Consuls-de-Mer, entre la place Jean-Bene et l’avenue des Droits-de-l’Homme.

Le sens de circulation est inversé sur l’avenue des Droits-de-l’Homme entre le boulevard des Consuls-de- Mer et le chemin de Moularès.

Le stationnement et la circulation sont interdits rue des Gabares.

Le stationnement est interdit sur l’esplanade de l’Europe.

La circulation est interdite avenue Marie-de-Montpellier. Sur la voie de droite côté pair entre la rue Messidor et le pont Zuccarelli, une déviation est mise en place : elle débute avenue Marie-de-Montpellier, pont Zuccarelli, Moulin des Sept-Cans, avenue Dubout, quai Laurens, rue Mathieu- Laurens, avenue du Pont-Juvénal et se termine place Christophe-Colomb.

Le stationnement est interdit sur le parking public de la contre-allée de l’avenue Raymond-Dugrand, sur toutes les places de stationnement entre la place Christophe- Colomb et la rue Frimaire.

La circulation est interdite avenue Marie-de-Montpellier. Une déviation est mise en place : elle débute sur la place Ernest-Granier, emprunte les avenues Raymond-Dugrand, Théroigne-de-Méricourt, la rue des Acconiers et l’avenue du Pr-Étienne-Antonelli.

La circulation est interdite avenue Dugrand entre la place Christophe-Colomb et la place Ernest-Granier.

Les déviations sont mises en place par : l’avenue, la route de Vauguières, la rue Léonard-de-Vinci, l’avenue du Mondial-98.

La circulation est interdite rue du Comté-de-Melgueil. Une déviation est mise en place.

Le stationnement est interdit avenue du Pirée sur le parking contigu avec la rue de Rhodes.

La circulation est interdite avenue du Pirée, du Carrefour de l’Aéroport-International à la place Jean-Bene.

La circulation des véhicules est alternée rue des États- Généraux.

Le stationnement est interdit rue des États-Généraux.

dans le secteur des rives du Lez, de l’Hôtel de Région et de la mairie. D’ailleurs, pendant la durée du Fise, du mercredi 9 au dimanche 13 mai, les lignes 1, 2, 3 et 4 de tramway seront renforcées, notamment en fin de journée. En revanche, en raison d’événements sur le parvis de la mairie, la station Georges-Frêche ne sera pas desservie en soirée, de jeudi à samedi, de 19 h à minuit environ.

Il y aura du trafic sur les rives du Lez… La Tam renforcera ses lignes.