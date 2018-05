Â«ÃŠTRE PLUS POPULAIRE QUE LE FOOT Â»

Depuis l’âgé de 5 ans, j’ai toujours été passionné par les sports urbains, d’abord le BMX puis la planche à voile. Étudiant à Sup de Co Montpellier, j’ai porté un projet lié à un événement où, sur un même lieu, l’on retrouvait toutes les disciplines. La première édition a été populaire et festive. D’entrée, la magie a opéré.

Depuis le début, nous professionnalisons au maximum les disciplines, sans oublier de nous intéresser à la base. Je suis convaincu que ces sports permettent de créer un état d’esprit chez les enfants. Ils dépassent par exemple leurs limites et ont le respect de l‘autre. Notre ambition reste de transmettre notre passion et de voir la communauté des riders s’agrandir en leur proposant de plus en plus de compétitions.

Lors du Fise 2017, nous avons reçu une délégation du Comité international olympique à Montpellier. À son arrivée, elle nous a dit qu’il était impossible que le BMX Park devienne une discipline olympique. Deux mois plus tard, face au succès, elle n’a pas eu d’autres solutions que de donner le feu vert. Après le skateboard et le surf, le BMX Park sera donc aux JO dès Tokyo 2020. C’est important pour nous, passionnés. Cette décision donne une nouvelle dimension à nos sports et ils ont droit à un regard plus éclairé de l’ensemble de la scène sportive mondiale, des partenaires, des sponsors…

Bien sûr. La Fédération anglaise de BMX par exemple investit plus de 1,2 million d’euros pour préparer ses athlètes pour les Jeux de Tokyo avec l’ambition d’obtenir des médailles. De leurs côtés, les Chinois font également des efforts. Une des plus belles conséquences aura été notre étape à Tokyo. Notre souhait consiste à voir rentrer le maximum de nos disciplines aux Jeux Olympiques. En effet, cela entraînerait la création de plus en plus de clubs et l’arrivée de plus en plus de riders professionnels. Nous souhaitons que nos sports réunis deviennent plus populaires que le football. Ce n’est pas simple. Il faut prendre des risques.

La stratégie du groupe Hurricane est basée sur un développement local de notre territoire. D’ailleurs, lors des différents événements que nous organisons dans le monde entier, nous faisons en permanence la promotion de Montpellier. Cette ville et cette étape constituent le fer de lance de notre tournée. La dynamique que l’on a réussi à mettre en place avec le mouvement olympique et les fédérations internationales vont au-delà d’une passion et constituent de vrais enjeux économiques.

Je pense que tous les acteurs locaux de notre territoire, que ce soit la ville de Baillargues, la Métropole de Montpellier ou encore la Région Occitanie, ont tout intérêt à investir à fond dès maintenant.

En 2020, nous passerons à la télévision devant des milliards de téléspectateurs lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Nous allons assister à une véritable explosion de ces sports. C’est maintenant que tout le monde doit se positionner, collectivités, clubs, fabricants, médias…

Hervé André-Benoît.