DU SPECTACLE PLEIN LES YEUX

Initialement un simple moyen de locomotion dans les années 80, le skateboard s’est étendu dans les années 80. Son influence va encore s’étendre grâce à son inclusion aux JO de Tokyo 2020. En “street”, les riders composent des runs sur des structures reproduisant le mobilier urbain, où les tricks comptent autant que la polyvalence des lignes.

Discipline urbaine, le Parkour a été popularisé en partie grâce au cinéma. Il peut se résumer à l’art de rallier un point à un autre en cherchant l’efficience dans le mouvement. En Speed-run, les athlètes doivent franchir les obstacles le plus rapidement possible pour rallier la ligne d’arrivée. En freestyle, ils se servent des obstacles pour exprimer leur style et leur créativité.

Qu’importe la discipline, c’est avant tout le show qui compte sur

la Spine Ramp. Galvanisés par la foule, les riders exploitent chaque côté de la rampe et l’arête centrale pour composer leur run. Bien que les tricks diffèrent en BMX freestyle, en skateboard, en trottinette freestyle ou en roller freestyle, le format de cette structure lui confère

une certaine polyvalence qui profite à ces sports.

Discipline particulièrement aérienne, le MTB Freestyle se pratique sur les massives structures d’un slopestyle. Grâce à des vélos calibrés pour être facilement manœuvrables tout en résistant aux impacts des réceptions, les riders effectuent un maximum de figures entre le départ et l’arrivée de la ligne proposée. Sont alors évalués la complexité des combinaisons

de tricks, la qualité de leur exécution ainsi que leur amplitude.

Le wakeboard peut être défini comme le croisement du ski nautique et du snowboard. Les pieds sont fixés à la planche qui s’utilise dans les deux sens pour faciliter l’enchaînement de tricks, qui sont notés selon leur difficulté et la hauteur avec laquelle ils sont réalisés. Ceux-ci

peuvent être lancés sur les modules disposés proches de la ligne du

téléski nautique, ou en utilisant uniquement l’élan donné par ce dernier.

Croisement de la simplicité d’une surface plane et de la créativité

permise par des 20 pouces, le BMX Flatland est la discipline la plus

artistique des sports urbains. Les riders combinent compétences,

équilibre et créativité pour effectuer une forme de danse avec leur vélo, où s’apprécient la subtilité de chaque trick et l’esthétique globale du

run. Toujours placée au cœur du festival, la compétition est rapidement devenue un incontournable du Fise.