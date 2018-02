LE CHANTIER REPREND RUE JEAN-MOULIN

Après une interruption de chantier liée aux fêtes de fin d’année et à la période des soldes d’hiver, les travaux de réaménagement de la Grand-rue Jean-Moulin ont progressivement repris en début de semaine.

Ces travaux de réaménagement ont pour objectif d’assurer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, de rénover l’ensemble des réseaux existants en collaboration avec les concessionnaires et de renouveler le revêtement de sol de la rue. Cette nouvelle phrase de travaux durera jusqu’en juin prochain, date à laquelle le chantier sera une nouvelle fois suspendu pour la fête de la musique et pendant la première partie des vacances d’été. Il reprendra en août jusqu’à la fin de l’année pour les travaux de surface définitifs dans la partie haute de la rue et s’achèvera entre février et juin 2019 pour la partie basse.

Concernant la phase de travaux, qui a débuté ce lundi, après la préparation à la démolition de la structure de la chaussée, qui consistera à protéger les immeubles des vibrations à venir et de limiter le risque d’endommagement des réseaux, la structure de la chaussée existante sera démolie par tronçon, et un enrobé noir provisoire sera positionné à la place. Comme pour la partie haute, ces travaux s’effectueront pendant cinq dimanches et lundis consécutifs, de manière à ce que les commerces puissent rester ouverts pendant toute la durée du chantier.

Pendant toute la durée de ces travaux, et par mesure de sécurité, la circulation sur l’ensemble de la Grand-rue Jean-Moulin sera interdite. Les accès pour les véhicules de livraison demeurent les mêmes que pendant la première phase de travaux. Ainsi, trois aires de livraison seront à nouveau mises en fonction, place Molière, place Compostelle et rue Alexandre-Cabanel. La sortie de l’aire piétonne sera par ailleurs reportée vers la sortie située rue Saint-Guilhem. Vigilance, donc, autour du chantier, même si celui-ci est protégé par des barrières.

Fin du chantier, en 2019 !