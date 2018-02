Â« LE MODÃˆLE AMÃ‰RICAIN Â»

L’idée remonte au mandat de Georges Frêche, en 2007. Le but était de mutualiser les forces de la chimie de la région en un unique lieu ; la formation, la recherche et tout ce qui concerne le transfert de technologies, c’est-à-dire l’ensemble des liens avec les entreprises et les incubateurs.

Avant, il y avait le site de l’École normale, la faculté de pharmacie, le site de Triolet. Plus encore, les locaux de l’école étaient devenus inadaptés. Ils datent de 1937, et nous devions faire des dépenses chaque année pour se mettre aux normes.

Les amphithéâtres sont plus grands, la connexion est meilleure, nous avons deux salles d’informatique avec 40 PC à chaque fois, tous les étudiants ont des tablettes. Nous avons des salles modulables pour travailler en plus petits groupes. Le bâtiment est parfaitement adapté pour les personnes à mobilité réduite. Ce n’était pas le cas avant. Enfin, le système d’aération est beaucoup plus performant. L’air est filtré et remplacé trois fois par heure. C’est capital en chimie.

Il y a très peu de sites en France où tout est concentré. C’est un agencement que l’on retrouve aux États-Unis, cela crée de l’émulation, et les étudiants sont au contact des chercheurs et des entreprises.