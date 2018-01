LE PLAISIR EST DANS Lâ€™ASSIETTE

Non, vous ne rêvez pas, c’est bien William Accambray qui pose, sourire aux lèvres, dans l’établissement qui a ouvert rue des Teissiers, fin 2017. Mais que l’on se rassure, le triple champion du monde de handball, qui porte les couleurs du club hongrois de Veszprem, après avoir fait le bonheur du MHB pendant six ans, ne s’est pas encore reconverti en cuistot s’amuse-t-il. Il a en fait décidé d’investir ici, un peu pour préparer sa retraite sportive, beaucoup pour le plaisir de travailler avec ses amis Olivier Robert et Aimé Montal, eux aussi passés par des parquets, mais de volley-ball. détaille Aimé Montal, seul des trois à avoir œuvré dans la restauration – au HSB – et qui s’est donc vu confier l’opérationnel. Qui précise, pour mieux appuyer son propos : , ajoute Olivier.

Difficile, donc, de décrire par le détail une carte appelée à changer au moins une fois par mois. En ce moment, c’est le wok de poulet qui est plébiscité. Les premières semaines, outre le samoussa de canard ou le magret aux agrumes, ce sont les bo bun, qui ont fait saliver les clients. intervient Olivier Robert. Comme pour montrer que les recettes sont en perpétuelle réflexion. Un vrai travail au quotidien. Côté vins, ce sont essentiellement des nectars de la région que Magali, sommelière de formation, propose en salle.

La déco, aussi, peut d’ailleurs surprendre. Mais, non, vous ne trouverez pas de maillot de William Accambray. dit-il.Une sensation d’antan où l’on se sent bien. Et ça se retrouve dans l’assiette.