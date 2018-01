MEL ROULE POUR JOHNNY

Direct Matin Montpellier Plus

Sur une mélodie très rock, le musicien Montpelliérain Mel Ville a composé une chanson hommage à Johnny Hallyday, au lendemain de sa mort :

Les paroles expriment le charisme du rockeur, le blues, les tatouages, les motos repris en boucle. Mis en ligne le 26 décembre sur Facebook, de simples images de Johnny et les paroles de la chanson en mode karaoké, les fans de la star n’ont pas tardé à réagir.

Partagée près de 15 000 fois, et visionnée 472 000 fois, l’œuvre a largement fait le tour des tablettes : , précise l’artiste.

Des fans lui demanderont également de mettre à la vente le titre et après moult hésitations, l’artiste cédera :

Témoins du succès, un sosie officiel de Johnny a demandé un titre au compositeur montpelliérain, un chanteur populaire alsacien a pris contact pour faire entrer dans son répertoire un cinéaste souhaiterait tourner un clip, le blog start-actu en a parlé.

Depuis la parution de l’histoire sur la page du site de Midi Libre vendredi dernier, la presse, la radio, la télévision ont largement relayé l’information. En France, mais aussi en Suisse où le quotidien Le Matin a consacré un article. La chanson est en play list sur l’application d’une radio américaine iHeartRadio.

Mel Ville, ancien militaire puis commercial dans le BTP, a basculé un jour dans la musique. Auteur-compositeur et interprète depuis une quinzaine d’années, il compte deux albums à son actif. Il se déclare musicalement proche de Gérard De Palmas, également amateur de hard-rock et d’AC/DC. L’auteur montpelliérain a allumé le feu sur les réseaux sociaux un matin de décembre et ce la ne fait que commencer !

Mel Ville signe un texte hommage.