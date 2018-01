NOS MEILLEURES IDÉES DE SORTIES

Où sortir cette semaine ? Voici quelques idées de sorties…

Rendez-vous incontournable pour tous les mordus des loisirs créatifs et du do it yourself, Creativa s’installe pour quatre jours au parc des expositions de Montpellier. Pour sa 16e édition, il promet quelques nouveautés ; à commencer par l’installation dans le hall B2, plus lumineux et spacieux, accessible par l’entrée B du parc-expo, et une thématique générale “esprit guinguette”. Pour le reste, plus de 120 boutiques éphémères, 200 sessions d’ateliers, cinq univers, deux espaces de démonstrations en continu…

Fournisseur officiel en magie animée et franchisée depuis plus d’un siècle, l’empire Disney contre-attaque aussi au patin ! En témoigne tous les ans à la même période le spectacle Disney sur glace. Intitulé Le voyage imaginaire, le millésime 2018 propose une exploration des contrées les plus emblématiques des films d’animation. Vous n’échapperez pas au royaume (évidemment glacé) d’Arendelle avec Anna, Elsa et Olaf…

Chorégraphe chérie du grand public et figure clé de la Movida installée à Paris depuis 1993, Bianca Li tourne avec sa nouvelle création Solstice, qui entend clamer la beauté du monde, sa force, son énergie… et sa fragilité. Sur une musique élaborée à partir de sons naturels, les quatorze danseurs portent un message universel, essentiel, de défense de la nature au cœur d’un dispositif original du scénographe Pierre Attrait qui devient successivement nuage, terre, ciel ou vent.

Avant que de revenir le 18 octobre au Zénith sud, la “Tournée des 50 ans” de Julien Clerc fait étape au casino grand-mottois. 50 ans ? Ce n’est pas l’âge du sourire immarcescible du chanteur au vibrato sensible (il en a vingt de plus, bien cachés quelque part) mais celui de sa carrière. De à en passant par , son répertoire est aussi impressionnant que sa jeunesse. C’est complet alors on réserve pour octobre !

On ne change pas une équipe qui gagne mais on varie les plaisirs : après le succès du spectacle anniversaire de Michèle Laroque et Pierre Palmade, Ils s’aiment depuis vingt ans, et la création pour l’occasion de couples inédits avec Muriel Robin, les ladies ont décidé de se passer de l’homme : dans Elles s’aiment, elles jouent une sélection des meilleurs sketches de Ils s’aiment, Ils se sont aimés et Ils se RE-aiment.

Muriel Robin et Michèle Laroque seront samedi à l’Opéra Berlioz.