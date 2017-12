RASSEMBLEMENT LUNDI

Un rassemblement qui s’annonce lourd de sens est prévu lundi 18 décembre, devant la préfecture. Ce jour-là, il s’agira, à l’appel du collectif Migrants Bienvenue 34, de faire écho à la mobilisation nationale prévue deux jours plus tôt à Menton. C’est-à-dire à la frontière franco-italienne, source de tant de tensions et de drames humains. Le but de ces deux journées étant de dénoncer la politique européenne et française face aux migrants. Le collectif s’opposant notamment à la “procédure Dublin” qui Des dizaines de personnalités régionales ont d’ores et déjà signé un texte contre la politique migratoire actuelle.

Le collectif Migrants Bienvenue 34, très mobilisé.