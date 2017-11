PLACE Ã€ LA MÃ‰TROPOLE EN JEUX

Direct Matin Montpellier Plus

Jusqu’au 3 décembre, la Métropole en jeux revient dans 33 communes et 40 bibliothèques et médiathèques du territoire métropolitain. Cette 8e édition sera placée sous le signe des jeux coopératifs et l’accent sera mis sur les jeux vidéo. Trois expositions d’art numérique, issues du travail de création de studios indépendants montpelliérains, seront également présentées :

– Exposition dans les médiathèques Jean-Jacques-Rousseau, à Montpellier, et Françoise-Giroud, à Castries. Ce jeune studio est spécialisé dans le développement visuel pour l’industrie du jeu vidéo, du cinéma ainsi que de la publicité. Il a, entre autres, participé à la création du jeu ainsi qu’à l’élaboration des décors virtuels du film . Un travail remarquable à découvrir sans attendre.

Autour des jeux video

– Exposition du studio Digixart, à la médiathèque Federico-Fellini. Une exposition de vingt œuvres issues du jeu , un jeu musical qui met en scène deux adolescents, Kaito et Aya, dont on suit l’histoire touchante à travers différents niveaux, à l’esthétique travaillée. Le public sera invité à découvrir le jeu sur Ipad.

– Exposition , du studio Swing Swing Submarine, à la médiathèque Guizard, à Fabrègues. Le studio montpelliérain Swing Swing Submarine sort en 2016 , un jeu de plateforme et d’aventure dont le héros principal est un renard aux pouvoirs surprenants. Au travers de magnifiques décors qui mêlent mystère et magie, le joueur explore les différentes saisons. Un jeu dont l’esthétique est particulièrement réussie, récompensé par le Ping Award (Cesar du jeu vidéo) des meilleurs graphismes en 2016. Le public sera invité à découvrir le jeu sur PS4.

Entrée libre aux heures d’ouverture des médiathèques. Le programme complet est sur mediatheques.montpellier3m.fr