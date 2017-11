Â« Câ€™EST TOLÃ‰RANCE ZÃ‰RO. POINT Â»

Direct Matin Montpellier Plus

Que pensez-vous des accusations du Scum ?

Laisser entendre que les missions égalité des universités sont là pour dissuader les victimes de porter plainte, et qu’elles seraient blacklistées si elles le faisaient, c’est consternant, immonde. Je suis choqué.

Comment gérez-vous les problèmes quand ils vous parviennent ?

Dès lors que les faits remontent jusqu’à la direction ou la présidence, et qu’ils sont avérés, il y a tout un panel de mesures disciplinaires et de ressources, comme une psychologue, de la médecine préventive, et nous diligentons une enquête. Nous avons deux conseils de discipline, l’un pour les étudiants, l’autre pour les personnels dans lesquels la situation de harcèlement sexuel sera examinée. Nous pouvons procéder à des jugements, allant de la sanction jusqu’à l’exclusion. C’est arrivé l’an dernier.

Mais pas depuis. Le volet pénal appartient à la victime. Pas à l’université.

Comment vous situez-vous au sein de l’UM III ?

Que ce soit bien clair, c’est tolérance zéro, point. Sans ambiguïté possible ni complaisance aucune.