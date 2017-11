LE SALON DE Lâ€™AUTO, CE WEEK-END

plus de 600 modèles exposés, 250 véhicules neufs… Le salon de l’automobile et de la moto de Montpellier, organisé par Midi Libre ce week-end au parc des expositions, prend la dimension d’un véritable marché régional.

Il concentre la globalité de l’offre en une même unité de lieu et de temps, pour mieux acheter et plus vite. En plus des modèles à découvrir en exclusivité, de nombreuses animations seront proposées. Parmi les nouveautés du salon qui devraient séduire : un espace dédié au marché électrique.

Rendez-vous vendredi,de 10 h à 20 h ; samedi, de 9 h 30 à 20 h, et dimanche, de 9 h 30 à 18 h.

Entrée : 6 €, gratuit pour les enfants de moins de 14 ans accompagnés.