LE PARFUM Sâ€™Ã‰CHAPPE…

Loin des supermarchés du parfum, il existe des marques de niche, qui répandent dans leur sillage un bouquet de fraîcheur dans le monde capiteux (et capitaleux) de la parfumerie.

Parmi celles-ci, on déniche l’Atelier Cologne, Francis Kurkdjian ou Le Labo, avec pour spécificité, en plus de la qualité des matières premières, celle de faire de plus en plus les yeux doux aux grands groupes, quand ce n’est pas l’inverse.

Très peu pour le très libre Pierre Guillaume, qui vient d’ouvrir son corner au Printemps Haussmann, à Paris, au milieu des comptoirs des mastodontes ; ouverture qui suit de près celle de sa seconde boutique en propre, à Clermont-Ferrand. Ses parfums, il les qualifie de bref qui ne fleurent ni l’église ni le parchemin !

Débusquer sa propre fragrance,

À l’invitation d’Isabelle Parrot, co-fondatrice de la start-up Arthur Dupuy, qui réalise des logos olfactifs, et directrice de la licence Parfums Propac au sein de la faculté des sciences, et de la boutique d’Anne Péricard Qu’importe le flacon, il vient échanger avec les étudiants et le public.

soutient cette dernière. La recette du succès de cet Auvergnat, Un minimum sur le marketing, un maximum dans le jus.

Pierre Guillaume, aujourd’hui quadra, est ce jeune chimiste clermontois de 25 ans lorsqu’il compose son premier parfum, baptisé COZE 02. Cet accord tabac-épicé est vite repéré. L’article élogieux de Chandler Burr, critique parfums du New York Times titrant : marquera le début commercial de sa collection Parfumerie Générale. admet Pierre. Le genre de success story dont raffole le public étudiant,

Un destin qui allume des étoiles dans les yeux, quand il ne renvoie pas de la poudre, , quitte à intégrer plaisante-t-il (à peine). Peu d’élus et beaucoup de prétendants.

À moins que comme Pierre Guillaume, on soit un passionné au point de ne faire , de ne jamais céder à la tentation de l’expansion d’être à l’écoute au point d’être parfois dans sa propre boutique, bref que l’on ait . Et être doté d’un sacré flair.

VALÉRIE MARCO

Conférence à Saint-Charles II ce vendredi 17 novembre, à 14 h 15. Gratuit. Inscriptions sur contact@ quimporte-le-flacon.com. Présence de Pierre Guillaume à la boutique Qu’importe le flacon, rue du Petit-Saint-Jean, samedi 18, dès 11 h.

Pierre Guillaume, parfumeur d’exception.