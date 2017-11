LE MARCHÃ‰ DU NEUF FAIT UN BOND DE 10 %

Après la déprime, le sourire. Le marché de l’automobile, qui avait durement subi la crise de 2008, reprend des couleurs. Dans l’Hérault, depuis le début de l’année, les immatriculations de véhicules neufs sont en hausse de près de 10 %. C’est ce que révèlent les dernières statistiques du Centre national des professionnels de l’automobile (CNPA). Avec 25 574 voitures vendues, les concessionnaires du département affichaient ainsi, à fin octobre, une hausse de leur activité de +9,81 %. Une croissance quasiment deux fois plus importante qu’au plan national, où les ventes se sont accrues sur la même période de 4,81 %.

L’effet de la location à long terme

Le marché héraultais de l’automobile termine l’année sur une excellente dynamique. Sur le seul mois d’octobre 2017, les ventes de voitures neuves sont ainsi en hausse de près de 20 % Elles affichent, selon les chiffres du CNPA, +19,62 %. commente Jean-Louis Besnard, président départemental du CNPA.

Chez les constructeurs, les marques françaises tirent leur épingle du jeu. Dans l’Hérault, Renault affiche ainsi, sur les dix premiers mois de l’année, une hausse de 14,29 % de ses immatriculations. Devant Peugeot (+9,27 %) et Citroën (+5,73 %). En volumes, la marque au losange est encore devant ses concurrentes nationales. Elle a immatriculé, depuis le début de l’année, près de 5 000 voitures. Contre plus de 3 700 pour Peugeot et un peu plus de 2 200 pour Citroën.

Le premium se défend

La dynamique observée autour des immatriculations de voitures neuves est la conséquence, entre autres, de la nouvelle stratégie commerciale engagée par les constructeurs. Lesquels privilégient de plus en plus la politique de locations des véhicules à long terme. développe Pierre Galvan, l’un des plus anciens professionnels de l’automobile sur le marché montpelliérain, avec les frères Almeras.

Même s’il ne constitue qu’une niche, le marché des voitures premium, celui de haut de gamme, se défend toujours aussi bien. Les Audi, BMW, Mercedes, Porsche ou encore Land Rover et Jaguar détiennent environ 10 % du marché montpelliérain. Soit autant qu’au niveau national, qui est, lui, d’environ 11 %. Dans la bataille du haut de tableau, c’est la marque allemande Audi qui caracole en tête avec 885 véhicules immatriculés depuis le début de l’année. Ce qui représente 3,46 % du marché montpelliérain. Loin, certes, des 19,32 % détenus par Renault. Mais devant les grandes marques comme BMW (737 voitures immatriculées ; 2,88 % de part de marché) et Mercedes (651 voitures vendues ; 2,55 %).

Les constructeurs, qui ont fait de très importants efforts, tant en termes de qualité qu’en offres commerciales, récoltent aujourd’hui les fruits de leur politique. Y compris les marques françaises.

KARIM MAOUDJ

Sur les dix premiers mois de l’année, 25 574 voitures neuves ont été vendues dans l’Hérault.