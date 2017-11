UN DEMI-MILLIARD DÃ‰DIÃ‰ Ã€ Lâ€™OPÃ‰RATION CAMPUS

L’envergure de l’opération valait bien une grand-messe officielle. Les représentants de l’État, préfet et recteur, de la Communauté d’universités et établissements (Comue), de la caisse des dépôts et de la Banque européenne d’investissement ont signé ce lundi, les contrats de financement de l’opération Campus.

Neuf projets, dont le Village des sciences

Un effort global d’un peu plus d’un demi-milliard d’euros (508 M€) pour construire et réhabiliter les infrastructures universitaires de la ville lors des cinq prochaines années. , a insisté le président de la Comue, Gilles Halbout. Mis en place en 2009, le plan campus a déjà bénéficié de 70 M€ de la part des pouvoirs publics, notamment pour la réhabilitation du parc immobilier du Crous et de plus de cent millions d’euros débloqués par la Région pour le pôle chimie Balard et la nouvelle fac de médecine (46 M€).

Neuf projets sont concernés par ces nouveaux financements parmi lesquels le Village des sciences (en deux phases), deux bâtiments d’une surface totale de 13 000 m2, l’Atrium learning center, une bibliothèque de nouvelle génération de 15 000 m2 pour l’université Paul-Valéry, les aménagements paysagers dans et autour des campus sur une superficie de 50 hectares. observe Thierry Ravot, le directeur régional de la caisse des dépôts.

La définition précise de la stratégie immobilière et d’aménagement pour le patrimoine universitaire, réalisée par l’équipe de la Comue, a convaincu les deux partenaires financiers de s’impliquer sur le très long terme (trente ans). Un travail souligné par le recteur, Armande Le Pellec-Muller, enthousiaste : Pour les établissements montpelliérains, l’enjeu n’est rien mois que de se placer durablement sur l’échiquier universitaire européen.

GUY TRUBUIL

