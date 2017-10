ON CASSE LA DALLE GRAND’RUE !

« Vous habitez la rue ? Oui, allez-y. » Le haut de la grand-rue Jean-Moulin, entre les rues de la Loge et du Cygne, était bloqué jusqu’à hier soir. Cette partie sera fermée chaque semaine le dimanche et le lundi, et ce jusqu’au 6 novembre. Le choix de ces périodes de travaux ayant été fait pour que les commerces puissent rester ouverts pendant toute la durée du chantier. Pendants ces deux jours hebdomadaires, la circulation piétonne sera ainsi interdite sur le tronçon. Les équipes doivent démolir la dalle de béton sur laquelle reposent les pavés actuels pour pouvoir rénover la conduite principale d’eau potable et renouveler les branchements des eaux potables et usées.

“L’HEUREUX ÉLU” À L’OPÉRA BERLIOZ

Les Théâtrales, qui proposent le meilleur du théâtre parisien à l’opéra Berlioz, frappent encore un joli coup (en plus des trois attendus avant le lever de rideau) : les vieux copains Bruno Solo et Yvan Le Bolloc’h partagent en effet pour la première fois la scène dans L’heureux élu, une comédie satirique d’Éric Assous mise en scène par Jean-Luc Moreau. Un couple reçoit à dîner son copain de toujours, et une super copine qui en profite pour leur présenter son nouveau fiancé… Beau, riche, poli mais raciste.

Mardi 17 octobre, 20 h 30. Opéra Berlioz, Corum, Montpellier. 45 € et 65 €.

04 67 92 23 53.