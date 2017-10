PROPRETÃ‰ : BIENTÃ”T DES PV

« Attendez, Philippe Saurel, interpellé en réunion publique par un habitant du centre-ville, voudrait cacher la poussière sous l’armoire qu’il ne s’y prendrait pas autrement. Plus sérieusement, Valérie Barthas-Orsal, adjointe déléguée à la propreté de l’espace public, rappelle «»

L’élue juge que

L’adjointe, passé l’inventaire des installations de toilettes publiques (), de corbeilles à papier (), cendriers et autres sacs canins insiste sur les ambassadeurs du tri métropolitains.

Marches observatoires et grande campagne de communication institutionnelle, prévue jusqu’en 2020, complètent une politique résolument préventive, pédagogique.

Une formule diplomatique, policée, pour dire que la fameuse communication va s’accompagner d’une répression certaine. Marie-Hélène Santarelli, élue en charge de la sécurité, évoque un changement de cap municipal pour réduire ces fameuses incivilités.

Prendre sur le fait

La nouveauté, annoncée , permettra aux agents de régulation de la fameuse brigade de propreté et des incivilités (BPI), aux effectifs doublés (jusqu’à une quarantaine de fonctionnaires), de Évidemment, les agents, en patrouille dans l’Écusson et les faubourgs, devront prendre les malotrus. Pas gagné.

FREDERIC MAYET

Objectif : rendre la ville plus propre.