LE CINÉMA DANS TOUS LES SENS

La 4DX est encore une rareté en France. Le Gaumont multiplexe d’Odysseum n’est que la troisième salle hexagonale équipée de cette technologie sud-coréenne qui vise à rendre l’expérience cinématographique plus immersive.

Nous l’avons donc testée et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça secoue. Odorama, sièges mouvants (solidaires quatre par quatre), souffles d’air chaud ou froid, pluie et éclairs dans la salle pendant les scènes d’orage plongent plus encore le spectateur au cœur du film.

Adaptée aux films apocalyptiques

Bien sûr, le lieu est fait , rappelle Maia Simon, responsable exploitation. Pour les amateurs de secousses, l’idéal reste les œuvres apocalyptiques, par ailleurs légion en salle depuis quelques années. Une faille qui s’ouvre et c’est votre fauteuil qui bascule vers l’avant, vous donnant une sensation de tomber dedans. Une tornade qui se dirige vers vous et le vent vient vous fouetter la nuque et les pieds, pendant que le mouvement de votre siège vous donne l’impression de tourbillonner sous la pluie. Mais la technologie peut s’adapter et être plus calme. Sur les plans aériens par exemple, votre siège suivra le mouvement de la caméra ou du drone. De même, les “coups” ressentis dans votre dos ou votre nuque collent parfaitement à l’action censée se dérouler “derrière” vous.

Pensée comme une œuvre d’art

Mais la technologie est bel et bien pensée comme une partie intégrante du film. Par exemple, explique Igor, responsable technique du multiplexe. Car évidemment, chaque film a son propre fichier 4DX, calé au remous près. Ainsi, Blade runner 2049, long métrage plus lent, sera plutôt accompagné de fumée et de pluie, quand un Mad Max sera plus porté sur la secousse. On regrettera toutefois le bruit que peuvent faire certaines de ces machines.

Par ailleurs, il faut préciser qu’en raison de contraintes techniques, tout le monde ne peut pas assister aux séances 4DX. Ainsi, il faut mesurer plus d’un mètre, peser moins de 130 kg mais plus de 30, ne pas être cardiaque, épileptique, etc.

En dernier lieu, difficile de passer à côté du prix. Comptez qu’il faut ajouter 6 € au prix de la séance classique, 8 € si vous souhaitez l’immersion totale en 3D.

PIERRE BELMONT

Un procédé conçu avant tout « pour les films d’action ».