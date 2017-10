AURORE, PRÊTE POUR MISS MONDE

Vous vous apprêtez à partir en Chine pour participer au concours Miss Monde, comment vous sentez-vous ?

Je suis en plein dans mes valises, je vais passer quelques jours à Paris pour peaufiner ma préparation et je décolle le 19 en Chine pour un mois. Cela a été intense : depuis un mois et demi, j’ai été formée pour me maquiller et me coiffer seule, je ne serai pas assistée sur place. Je maîtrise maintenant mais le plus dur est de bien gérer son temps. Il faut faire vite, disons moins d’une heure pour l’ensemble, vingt minutes pour le maquillage et trente pour la coiffure.

À cela s’ajoute l’entraînement physique que je poursuis depuis août, quand j’ai su que j’allais participer au concours. Je fais de la course en fractionné, du sprint sur 400 m. Cela ne me dérange pas parce que j’ai toujours fait du sport : du cheval, de la gymnastique, de la natation synchronisée. Je m’exerce aussi au cardio-boxing. Cela consiste à synchroniser les mouvements de ses jambes avec des enchaînements de coups de poing précis.

Quelles sont les qualités pour devenir Miss Monde ?

Il y en a plein ! C’est ce que j’aime dans ce concours, c’est la diversité des examens. Déjà, il y a des épreuves classiques comme les défilés de mode. Mais il y aura une épreuve physique, ce qui est assez inhabituel pour un concours de beauté. Ensuite, toutes les candidates doivent choisir un projet humanitaire que l’on devra défendre, notamment en entretien. J’ai choisi l’association Eau pour la vie, basée à Prades-le-Lez. Toute l’année, ses membres interviennent dans les écoles pour faire de la prévention et lutter contre le gaspillage de l’eau. En parallèle, ils sont engagés au Bénin pour construire des ponts, des infrastructures, des puits, des forages et des pompes. Le problème est que les populations locales ne parviennent pas à creuser assez profond. Or, les nappes phréatiques en surface sont polluées.

Et une place particulière est faite aux réseaux sociaux ?

Oui, notre capacité à interagir avec les internautes est évaluée dès maintenant. Nous devons poster des vidéos, échanger avant et pendant notre voyage en Chine. Il y a même un “Head to head challenge” : nous sommes filmées et nous devons répondre à toutes les questions des internautes en direct.

Vous devez avoir un talent à présenter également ?

Ce n’est pas obligatoire. En fait, c’est réservé à celles qui jouent un instrument de musique, qui chantent ou qui dansent. Moi je sais dessiner, peindre un peu, je fais aussi du tricot. Je demanderai si je peux participer.

Vous avez déjà repéré les autres candidates ?

Oui, je suis allée voir les vidéos de présentation. Certaines sont vraiment impressionnantes. Mais j’y vais sans pression, même si je souhaite aller le plus loin possible. Je ne veux surtout rien regretter.

Qu’est-ce que vous allez faire d’ici la finale le 18 novembre ?

Nous allons voyager de ville en ville. Je ne suis jamais allée en Chine, c’est vraiment une chance. Et puis, sur place, nous devrons répéter bien sûr. Un show avec une centaine de candidates à préparer en un mois, ça va être intense !

Recueilli par C. PERRAGIN

Aurore Kichenin sera peut-être sacrée

Miss Monde le 18 novembre à Sanya.