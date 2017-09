FLORILÃˆGE DE CORDES

Direct Matin Montpellier Plus

Une ouverture dans les musées d’art moderne et contemporain. Une clôture à l’opéra. Et, entre, trois semaines de progression encordée entre les salles et les communes. Nous avons demandé au directeur des IG, Talaat El Singaby, ses coups de cœur.

1 Stéphane Wrembelau

Le 29 septembre, 20 h 30. Théâtre Jacques-Cœur, Lattes. 20 € et 22 €.

2 El Niño de Elche

Le 4 octobre, 20 h 30. Jam, Montpellier. 16 € et 18 €.

3 Tomatitoà l’Opéra-Comédie

Le 6 octobre, 20 h 30. Opéra-Comédie, Montpellier. 16 € à 36 €.

4 Michael Chapman à Clapiers

Le 6 octobre, 20 h 30. Salle Georges-Dezeuze, Clapiers. 12 € et 14 €.

5 Inna de Yardau Rockstore

Le 12 octobre, 20 h 30. Rockstore, Montpellier.21 € et 23 €.

6 François Hadji Lazaro à Lunel

Le 14 octobre, 17 h. Salle Georges-Brassens, Lunel. 8 € et 12 €.

JÉRÉMY BERNÈDE

www.les-ig.com

Stéphane Wrembel, Lattes le 29 septembre.