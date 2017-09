Direct Matin Montpellier Plus

MISE EN SCÈNE

Une scène d’ampleur pour dénoncer l’exploitation animale. Après ses dernières actions animalistes, la femme dans l’assiette géante et la tête de bœuf, Sophie Sadiki a organisé samedi de 16h à 17h, une nouvelle mise en scène : 14 personnes presque nues au corps sali et blessé, étaient enfermées dans 14 cages en plein milieu de la place de la comédie et ont représenté l’esclavage animal.

HANDBALL

Grâce à un dernier quart d’heure à sens unique, le MHB s’est offert ce samedi 23 septembre un nouveau succès en Ligue des champions contre le Medvedi Tchekhov (24-28). Le MHB a parfaitement négocié son premier déplacement européen de la saison. En Russie, les hommes de Patrice Canayer ont battu le Medvedi Tchekhov. Une semaine après la victoire contre le Metalurg Skopje, les Héraultais poursuivent leur sans-faute dans la poule basse de la Ligue des champions et assument leur statut de favori pour une place en barrages.