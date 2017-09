CLAUDINE DEVINT CHLOÃ‰

Déjà, à 7 ans, Devenue Chloé fin juin par décision des services d’état civil municipaux, la trentenaire, née à Cambrai et montpelliéraine d’adoption, aura été l’une des premières à bénéficier de cette fameuse loi dite de . Chloé se souvient avoir attendu l’application locale du texte.

Philippe Saurel, étonnamment prolixe mercredi dernier au moment de présenter, avec son adjointe déléguée à l’état civil Lorraine Acquier, juge que cette affaire de changement de prénom touche

Une procédure confiée, voici encore quelques mois, aux tribunaux de grande instance. Avec des délais (de dix-huit mois à deux ans en moyenne) et des coûts (avocat) désormais souvenirs.

Depuis février, 44 personnes, parmi lesquelles selon l’édile, toutes domiciliées à Montpellier, ont une nouvelle identité.

Ces adjonctions, suppressions ou inversions doivent, répétons-le, être justifiées. L’officier d’état civil, spécialement formé, apprécie la demande, notamment en s’appuyant sur la jurisprudence. Et l’adjointe d’ajouter :

Chloé se défend, elle, de tout caprice. Ses parents disparus, Chloé ne choque finalement que sa sœur.

