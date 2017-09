UN 3E MULTIPLEXE

Hasard du calendrier, c’est en ce jour d’ouverture du Megarama que le Centre national du cinéma (CNC) a révélé les statistiques de la profession pour 2016. Avec une année jugée bonne, comme partout en France. Dans l’Hérault, ce sont ainsi 4 millions d’entrées qui ont été enregistrées. Si les chiffres ne sont pas connus dans le détail, ils montrent, autour de Montpellier, une évidente domination des multiplexes. Le Gaumont Odysseum, avec 319 films programmés et 32 793 séances, a accueilli de 1 à 1,5 million de spectateurs. Derrière, le CGR de Lattes, qui a proposé 249 films et 24 613 séances, se situe dans la tranche 400 000 – 500 000 entrées. Un podium complété par le Gaumont Comédie, qui a attiré entre 300 000 et 400 000 personnes, avec 212 films soit 14 060 séances.

Avec ses huit salles, comme le Gaumont Comédie, et même si c’est inférieur au CGR (12) et évidemment le Gaumont Odysseum (17), Megarama va probablement bouleverser le marché, en tout cas grignoter une part du gâteau. C’est peut-être aussi l’Utopia, le plus proche géographiquement, qui va perdre quelques-uns de ses 100 000 à 150 000 spectateurs (pour 263 films et 4 534 séances), même si le créneau du ciné saint-gillois ne sera pas précisément le même.

Le Diagonal Capitale, avec ses 300 000 à 400 000 entrées (pour 11 725 séances et 360 films), ne devrait pas trembler. Comme Nestor-Burma, qui a une petite audience (20 000 – 30 000), mais ils sont fidèles au millier de séances.