SHARON EYAL OFFRE LOVE CHAPTER 2

Choc de l’édition précédente de Montpellier danse, OCD love marquait l’entrée dans la cour des grands de la compagnie L-E-V fondée en 2013 par la danseuse Sharon Eyal avec son collaborateur de longue date, le compositeur Gai Behar. S’appuyant sur une musique électronique signée Ori Lichtik, le duo puisait son inspiration dans les troubles obsessionnels compulsifs pour créer une geste dingue et sublime, et à travers son mouvement intense et torturé, nous parler d’amour, de celui qui manque ou de celui qu’on manque. Un torrent d’émotion, de noirceur, de mouvements dans lequel le public réclamait de se plonger encore, et se noyer peut-être. Voici Love chapter 2. Encore plus noir selon Sharon Eyal. Encore plus beau ? En attendant, lors du festival de Pentecôte de Salzbourg, Fedora, le cercle européen des philanthropes de l’opéra et du ballet, a remis à Sharon Eyal le prix Fedora – Van Cleef & Arpels. Un prix qui a pour vocation de Dotation : 100 000 €. Le prix s’oublie, la qualité reste, disait un vieux slogan. Ajoutons que l’amour est éternel… et fonçons voir Love chapter 2 !

J. BE

20 h. Ce vendredi. Opéra-Comédie, Montpellier. 15 € à 35 €. 0 800 600 740.

La suite d’OCD Love de S. Eyal.

R.B.