RIEN Nâ€™ARRÃŠTERA LA GAY PRIDE

Rien ne nous : le slogan de l’affiche de la 24e édition de la Gay pride de Montpellier, qui aura lieu ce samedi 8 juillet, est une incitation à ne pas céder à rester debout face à la haine et à l’homophobie. Une homophobie toujours présente dans notre société, illustrée sur l’affiche par la photo en noir et blanc du visage tuméfié de Wilfred, homosexuel passé à tabac à Paris en 2013.explique Vincent Boileau-Autin, président de l’association Lesbian and gay pride Montpellier.

« Faut-il qu’il y ait des morts pour que les politiques réagissent ? »

Si la Gay pride est un moment de célébration permettant de se retrouver et de faire la fête, il donne aussi l’occasion de tirer la sonnette d’alarme. À Montpellier, les agressions LGBTphobes ont augmenté de 19,42 % cette année. Un chiffre qui suscite colère et incompréhension au sein de la communauté.

s’indigne Vincent Boileau-Autin, qui déplore par ailleurs l’attitude des élus :

Au-delà de la nécessité de condamner les agressions LGBTphobes, un réel engagement de l’État est attendu. affirme Vincent Boileau-Autin, qui souhaite que la Gay pride interpelle les élus locaux et nationaux. , insiste-t-il. L’appel est lancé.

