LE DIAGO PREND L’AIR EN AVANT-PREMIÈRES

On a beau être cinéphile, on n’en est pas moins humain. Donc pas tout à fait insensible aux charmes des longues soirées estivales en plein air… , aurait pu dire Antoine Pereniguez, le patron historique du cinéma Diagonal, ou son fils Charlie désormais aux commandes avec Noémie Bédrède et Laurence Biou, si Oscar Wilde ne l’avait pas écrit avant ! Enfin, bref, toujours aux petits soins avec les amoureux du 7e art, l’équipe du Diago leur offre de s’abandonner au plaisir de la belle étoile sans perdre de vue les toiles.

Avec la complicité de hTh, le centre dramatique national de Montpellier, il organise au domaine de Grammont, du 6 au 9 juillet, la 2e édition de son festival post-festival de Cannes. Au programme, cinq films choisis dans le plus haut du panier de la sélection officielle et de la quinzaine des réalisateurs, auxquels s’ajoute un sixième chipé à la Mostra de Venise, prix spécial du jury d’ailleurs, mais avec, dedans, la ô combien remarquable maîtresse de cérémonie cannoise !

Du reste, c’est elle, Monica Belluci, qui ouvrait donc le ban jeudi soir avec On the milky road, le nouveau long-métrage réalisé par Emir Kusturica. Comme il se doit avec l’ours serbe, une fable baroque où il a été question de la guerre des Balkans, de la violence, de l’amour et de la fantaisie.

Carine Tardieu présente

Ce soir, vendredi, deux propositions très différentes. À 22 h, le “nouveau Claire Denis” (on reconnaît un auteur à ce type de formulation), Un beau soleil intérieur, qui est aussi le “nouveau Juliette Binoche” ; ce qui n’est pas rien et d’ailleurs, cette comédie de mœurs a reçu le prix SACD. À minuit, atterrit un sacré ovni : La lune de Jupiter, du Hongrois Kornel Mundruczo, pamphlet social délirant très diversement apprécié à Cannes, donc pour cela aussi intrigant !

Samedi, un très bel événement puisque la réalisatrice Carine Tardieu sera présente pour accompagner Ôtez-moi d’un doute, son 3e long-métrage qui traite de la paternité avec tendresse et drôlerie et François Damiens. Un grand coup de cœur du Diago. La séance de minuit est comme la précédente, réservée à une bizarrerie controversée signée du Grec Yorgos Lanthinos, Mise à mort du cerf sacré, prix du scénario à Cannes.

Enfin, le dernier rendez-vous dominical est réservé, s’il vous plaît, à la dernière Palme d’or, The square du Suédois Ruben Ostlund, une satire semble-t-il maousse et désopilante des milieux de l’art.

Ce n’est pas l’équipe du Diago qui le dit, encore mois Oscar Wilde, c’est Louis-Ferdinand Céline… Comme on sera déjà dehors, et mieux que bien sous les astres, n’en gardons que le début pour ce chouette événement : Hâte !

JÉRÉMY BERNÈDE

Du 6 au 9 juillet. hTh, domaine de Grammont, Montpellier. 7 € sur place. 04 67 58 58 10.

“Ôtez-moi d’un doute” à voir samedi.