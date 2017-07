RECUEILLEMENT, Ã‰MOTION

Direct Matin Montpellier Plus

Recueillement et émotion sur le parvis de la cathédrale Saint-Pierre. Les Montpelliérains conduisaient Louis Nicollin, décédé jeudi dernier à Nîmes, vers sa dernière demeure ce mardi matin à la cathédrale Saint-Pierre.

Ils sont venus par milliers pour lui rendre un dernier hommage et applaudir l’emblématique Président, lié à jamais à l’histoire du football et de Montpellier. Aux alentours de 11h, la cérémonie se terminait. Le cortège se dirigeait alors vers Marsillargues pour une inhumation intimiste en présence de la seule famille.

Philippe Saurel a rejoint la marche en hommage à Louis Nicollin à la Mosson.

M.E.