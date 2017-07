LES MUSÉES RÊVÉS D’HERVÉ DI ROSA

Alors que le Musée international des arts modestes à Sète nous régale toujours avec l’expo En toute modestie-Archipel Di Rosa, portrait en creux de l’ancien chef de file de la figuration libre au travers de 71 artistes chers à son cœur et son art, AD galerie, à Montpellier, montre Di Rosa classic museum & collections.

Dans cette série inédite, Hervé Di Rosa s’amuse de l’idée du “musée imaginaire”, cet espace normalement subcranien qui renfermerait l’essentiel des souvenirs et goûts artistiques personnels. À sa bonne, pour ne dire excellente, habitude, l’artiste se garde de toute prétention volupticide mais éblouit par son ambition et sa générosité, pour le coup jouissives pour le regard !

Sur une partie de l’accrochage, en format modeste, il focalise notre attention d’un trait noir, épais, puissant, sur un fond chamarré. La bouille à nul autre pareil de son René, œil unique écarquillé et bouche lippue et purpurine montés sur pattes courtes et grosses grolles, s’y balade au gré de références plastiques allant de la paléontologie à l’art moderne, en passant par les machines volantes, la bande dessinée ou les masques.

Sur les plus grands formats, parfois monumentaux, Hervé Di Rosa se lâche et procède par accumulations et saturations ludiques, transformant son “musée imaginaire” en joyeux foutoir du bizarre et du curieux, aux cimaises duquel est accrochée et pastichée l’histoire de l’art, mais aussi la pop culture. Les pièces sont tellement foisonnantes qu’on regrette de ne pouvoir se “renéiser” pour n’être plus que rétine et n’en rien louper. Bref ça vaut le coup d’œil.

Jusqu’au 29 juillet du mardi au samedi. AD galerie, 40 allée Giacometti, Montpellier. 04 67 83 61 93.

“Robot de bois”, Hervé Di Rosa.

DR