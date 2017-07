TOURNEZ FANFARES !

L’Arc-en-ciel des faubourgs remet les cuivres dans la rue avec le festival. Les fanfares se déploieront dès aujourd’hui, de l’Aiguelongue aux Grisettes, en passant par l’Ecusson.

Et dire que tout a commencé à quatre, au beau milieu d’une piscine, , s’amuse Ph’leup, nom de scène du membre des Kadors et président de l’Arc-en-ciel des faubourgs, l’association qui porte le festival des fanfares.

L’événement a commencé à quatre fanfares, un soir de fête de la musique, en 1996, avec Les Bidochons, l’Orphéon de Garrafach, les Kadors et Bakchich. Ces deux dernières, de Montpellier, étant impliquées dans l’Arc-en-ciel des faubourgs avec les comités de quartier Bout’Entrain et Beaux-Arts-Pierre-Rouge.

Et puis il a grandi, avec quelques couacs qui font le charme de son histoire. Comme en 2006 où une fanfare allemande était sortie du périmètre et du temps imparti, provoquant l’ire des riverains du boulevard Louis-Blanc. De là, date le clap de fin à 1 h du matin et un périmètre fermé.

Pour cette 22e édition, elles seront seize à faire briller les cuivres, dont la Nîmoise 100 % féminines Lady jaja. Une autre de Nantes ou Toulouse. D’Apt à Marseille jusqu’au Delirium de San Francisco, les BrassVolé d’Italie, les Chaupiques hollandais… Selon la seule formule qui existe : Sélectionnées sur le principe “Beaux-Arts”. Pas le quartier mais les écoles.

Tous ensemble sur une manif’de rue qui n’a comme seul mot d’ordre que la musique.

NATHALIE HARDOUIN

Les seize fanfares se relaieront sur sept scènes avec cinq rotations (19 h, 20 h 10, 21 h 20, 22 h 30, 23 h 40). Quatre podiums et buvettes : Place Émile-Combes ; à l’angle de Lakanal/Francis-Garnier. De la rue Faubourg-Boutonnet/Bosquet ; place Henri-Krasucki. À l’angle de la rue Lunaret/Villefranche ; des rues Lakanal/Fabre et Boutonnet/Chamayou.

Site : festivalfanfare.free.fr

Facebook festival 2017

Yannick, commission logistique, et Ph’leup, le président, affichent la couleur !

Intitulé “Que fait la coulisse ?”, le 22e festival se déroulera sur sept scènes des quartiers Beaux-Arts-Boutonnet, samedi 1er juillet, de 19 h à 1 h. Avant, de 10 h à 13 h, animation des places, marchés et vide-greniers. Puis la présentation des fanfares sur la place Émile-Combe, de 15 h à 17 h. Deux scènes, deux morceaux par “groupes” ! Avec 14 fanfares invitées, les deux organisatrices, Kadors et Bakchichs, et cinq locales présentes le vendredi soir dans les quartiers. (photos MP et RDH)

