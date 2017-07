DE LA VERRUE AU MELON

Des halles en forme de melon. C’est le projet retenu, celui de l’étudiante de l’école des Beaux-Arts Mona Kim, pour remplacer les halles Laissac détruites l’an passé. , comme l’appelaient certains Montpelliérains, formule reprise par le maire Philippe Saurel, fera place au melon. Hommage au fruit vendu dans les halles, à ses couleurs, ses nervures (lire ci-dessous).

Le début du chantier commencera mi septembre prochain. Les nouvelles halles seront achevées et inaugurées fin 2018. L’année qui suivra servira à finir les aménagements autour

L’objectif de remplacer les anciennes halles pour de nouvelles, plus légères, d’inspiration art-déco, façon halles Baltard du XIXe siècle mais plus contemporaines, est donc respecté avec ce projet très fruitier. L’idée était de faire travailler les services de la Ville et d’offrir un concours aux étudiants des Beaux-Arts. Neuf projets ont été déposés. Quatre ont été en finale et un, celui de Mona Kim, a donc été élu.

Dans le détail et conformément aux réunions de concertation, le projet vise à faire venir 24 étals, dont un bar, un marché de forme ronde, d’une hauteur de 12 mètres avec le lanterneau sur la partie la plus haute. C’est cette partie qui sera colorée par l’œuvre de Mona Kim. Ce bâtiment circulaire s’étend sur une surface de 1 111 m2 et des espaces partagés à l’extérieur viendront compléter l’offre de commerce pour des halles qui seront également ouvertes le soir sans que les services de la Ville ne soient en mesure d’en donner l’horaire. Cela devra se préciser dans les réunions à venir.

Des panneaux photovoltaïques habilleront le toit des halles et l’électricité produite servira à faire fonctionner les étals. Philippe Saurel a insisté sur le caractère concerté du projet Mais les principaux concernés ont appris par voie de presse la tenue d’une conférence de presse (lire ci-contre).

Bonne nouvelle par ailleurs, les halles ne coûteront que 8,6 M€ contre 9,9 M€ initialement prévus (et près de 15 M€ pour le projet de la précédente municipalité). Une large économie puisque la Ville de Montpellier et la Mission grand Cœur sont maîtres d’ouvrage.

Début du chantier à la rentrée.

YANNICK POVILLON

Le melon sera le fruit conducteur des futures halles Laissac. Une vue de l’intérieur.

DR