POINTURES ET CRÃ‰ATEURS

En ouverture, le festival accueille (ce soir et demain, opéra Berlioz à 20h) l’un des grands chorégraphes contemporains, Angelin Preljocaj et ses pièces de New York (Spectral Evidence et La Stravaganza).

Le festival, qui se poursuit jusqu’au 7 juillet, dressera explique son directeur Jean-Paul Montanari.

Il offrira un panorama très large, de Lucinda Childs, Hans van Manen ou Merce Cunningham (en images) à la génération de Preljocaj, Mathilde Monnier, Bernardo Montet, Steve Cohen ou Marie Chouinard pour arriver aux jeunes artistes comme Daniel Linehan, Marlene Monteiro Freitas ou Sharon Eyal.

Un hommage sera notamment rendu au chorégraphe néérlandais Hans van Manen, maître du néo-classicisme assez peu connu en France. Aujourd’hui âgé de 84 ans, il a crée plus de 140 ballets dansés par plus de 70 compagnies à travers le monde. Parmi eux, , qui sera dansé à Montpellier par le Dutch national Ballet. Ce jeu raffiné de formes jouant avec miroir et symétrie avait fait scandale à sa création en 1965 car il mettait en scène un duo masculin, révolutionnaire à l’époque. Antonio Canales et Rafael Campallo, tous deux nés à Séville conteront quelques(de samedi à lundi, Agora à 22h).

Mathilde Monnier, qui dirige le Centre national de la Danse à Pantin, viendra créer à Montpellier , une pièce pour 12 danseurs qui s’inspire de l’histoire populaire de la danse en Argentine depuis les années 1970, marquées par la dictature.

Montpellier Danse reste résolument tourné vers la création. Du 23 juin au 7 juillet, 14 nouvelles pièces seront proposées, notamment aux 200 à 300 professionnels qui viennent chaque année au festival.

Parmi ces créations, celle, dans la cour du théâtre de l’Agora, en plein air, de une pièce associant le Ballet de l’Opéra de Lyon et la compagnie du chorégraphe israélien Emanuel Gat.

Mais aussi de la capverdienne Marlene Monteiro Freitas qui travaille sur le thème de la métamorphose en utilisant des figures carnavalesques.

Ou encore de l’Argentine Ayelen Parolin, qui réfléchit sur le rapport au temps et la société de la performance.

