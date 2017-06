SONGES ET…

Songes comme ceux d’une nuit d’été ; métamorphoses, comme celles d’Ovide… Tout metteur en scène, tout dramaturge pourrait s’effrayer de l’ambition d’un projet qui entend mêler des textes aussi escarpés que le songe shakespearien et les fantaisies ovidiennes. Pas Guillaume Vincent qui, depuis des années, fait de cette pâte théâtrale son pain quotidien.

On l’a bien vu l’an dernier au Printemps des Comédiens : il y avait présenté Myrrha, lointaine résurgence de l’antique texte d’Ovide dans le monde des ados d’aujourd’hui. C’était, déjà, le germe du spectacle abouti qu’il signe cette année. Abouti mais qu’on dirait pourtant en perpétuel devenir. Et c’est tout le prix du travail de Guillaume Vincent : il adore se perdre, perdre son spectateur dans des dédales de temps, de lieux, d’actions, de tons, diction noble, phrasés d’aujourd’hui, acteurs professionnels, amateurs passionnés…

Shakespeare est là mais comme démultiplié par des jeux de miroirs. Ovide fait entendre sa voix lointaine mais à travers des intonations qui semblent venir de la rue. Spectacle cathédrale que ce Songes et Métamorphoses : on y erre sous des voûtes de textes, on y entend résonner mille échos dont on ne sait jamais trop d’où ils viennent. Suivez le guide Guillaume Vincent. Ou plutôt laissez vous égarer par lui.

Printemps des comédiens. Théâtre JC Carrière, Domaine d’O.

Vendredi 23 juin/20 h 00, samedi 24 juin/20 h 00, dimanche 25 juin/18 h 00. Durée : 4h dont entracte de 20 mn.

printempsdescomediens.com