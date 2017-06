MACRON-WOMAN

Coralie Dubost, députée de La République en Marche, est la grande gagnante de cette élection sur la 3e circonscription, avec 60,45 % des voix face à la France insoumise.

Tout leur sourit. Fort de ses 308 candidats élus, Emmanuel Macron obtenait dimanche la majorité absolue à l’Assemblée nationale, avec son mouvement de même pas deux ans d’âge, qui a juste eu le temps de faire tourner au vinaigre les grands partis. Si le fût influence les grands crus, le vin nouveau, plus glam’, a toujours ce goût de banane ! Parmi les postulants, Coralie Dubost, société civile pur jus, 34 ans et toutes ses jolies dents prêtes à mordre dans le gâteau politique qui fait la part belle à ceux qui ont eu la marche rapide. Du haut des escaliers du palais (Bourbon), elle a la victoire sans expansion, dit ne pas êtresemble porter le fardeau d’un triomphe relatif au regard d’une renonciation historique.

« Mon père m’appelait “la grave Coralie” ! »

Alors oui, au lendemain des résultats : Comme un lundi. Plus cuisant que caniculaire, marqué au fer rouge par une abstention record de 57 %. Le quadriceps en béton, mais la joie pondérée, la marcheuse, ex-coordinatrice de l’Hérault, affiche sourit-elle. Élue avec 60,45 % des voix face au candidat de la France insoumise sur la 3e circonscription de l’Hérault, ce maillon fort de la start-up macronienne a abordé lundi sa nouvelle vie, à l’orée d’une assemblée plus jeune, plus féminine, néophyte dans sa grande majorité… sourit-elle, le regard vert et bien ouvert,

Si les journalistes locaux se battent à coups de blocs sténo, les nationaux ont aussi préempté les premières minutes d’une députation qu’elle confirmera ce week-end, au “séminaire de cohésion” à l’usage des petits nouveaux d’En Marche, pour leur faire découvrir les arcanes du job. Y apprendra-t-on à mettre le petit doigt sur la couture du pantalon ? Si la primo-députée est dépitée, c’est d’avoir à annulerCela n’entame en rien sa foi en cette maintes fois entendue dans ses déclarations, et dont elle tient les grandes lignes de Lynn Hunt, auteur de L’invention des Droits de l’Homme, droits qui ont été au cœur de sa recherche dans ses études… de droit.

Les extrêmes, la pauvreté, l’emploi : ses priorités à l’Assemblée

Elle cite La nouvelle Héloïse et toute cette littérature qui met en scène les inégalités, les privations de liberté et qui permet aux citoyens « de se projeter, de s’identifier, bref d’humaniser un concept. Les institutions sont devenues inintelligibles, il est temps de permettre aux gens de se penser dans la démocratie. » Coralie a le droit au cœur, « pas pour être magistrate mais pour être utile au monde ». Son père, lozérien, aujourd’hui 83 ans et professeur de littérature du Moyen Âge, lui transmet des quand sa mère moins lui ouvre les voies .

La montée des extrêmes, l’emploi et la pauvreté seront ses priorités dans l’hémicycle, espérant avec l’ensemble du mouvement défendre , dixit Obama sur Macron. Ce qui nous ramène aux débuts, à l’université du groupe social-démocrate “Les Graques”, à laquelle elle assiste, huit jours après les attentats du 13 novembre 2015. Alors ministre de l’Économie, il déclare que la société doit assumer une

On la qualifie de plante verte à ses débuts

Le voilà le déclic.

Quand Macron jette les jalons d’En Marche en mars 2016, la responsable de projet à la Business School qu’elle est jette son dévolu sur le nouveau leader : Ni miroir aux alouettes, ni plafond de verre… Malgré la dynamique de féminisation, les choses ne sont pas aisées : Peut-être sera-t-elle cet arbre plus tendre qui cache une forêt dont on dit qu’elle pourrait être constituée du plus dur des bois. Dubost en Occitan, c’est

VALÉRIE MARCO

