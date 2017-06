LE MEUNIER NE DORT PAS !

Le moulin de Sauret, dans le quartier des Aubes, sur les bords du Lez, est avant tout une curiosité. Il est rare qu’un tel outil continue de fonctionner au sein même d’une cité. D’une vie urbaine. Voire même résidentielle. explique Jean-Pierre Passaga, qui dirige aujourd’hui l’établissement. Mieux, la volonté de ce dernier est d’ouvrir encore un peu plus le moulin au grand public. À commencer même par les artisans boulangers, les premiers concernés.

« Impressionné par la longévité »

C’est l’esprit de son initiative, organisée en début de semaine. Durant deux jours, il a accueilli les professionnels du pain. Jean-Pierre Passaga a ainsi accueilli, sur les deux jours, une petite centaine d’entre eux, sur les quelque 180 clients qui, sur toute la région Occitanie, utilisent ses farines. Dont une quarantaine sur Montpellier. commente Jean-Pierre Passaga. De passage au moulin, André Deljarry, président de la chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault, a lui aussi découvert (et visité) un site inattendu. dit-il. Aujourd’hui, le moulin de Sauret propose une gamme de quelque 60 produits. Niché au bout d’une étroite petite rue des Aubes menant aux rives du Lez, le moulin de Sauret fait partie de ces curiosités cachées toujours vivantes. De ces curiosités qui racontent l’histoire d’un quartier, d’une ville. raconte Jean-Pierre Passaga, en montrant une copie du document. Aujourd’hui, il est le dépositaire d’une œuvre bien réelle. Et qui plus est participe à l’économie locale. Celle du XXIe siècle.

KARIM MAOUDJ

« C’est un outil à la fois moderne par ses machines et ancien »

R. De Hullessen