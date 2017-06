DES ESTIVALES JUSQUâ€™Ã€ PLUS SOIF !

L’AOC Languedoc multiplie les rendez-vous d’été avec les Estivales. Les lundis (Sommières), mardis (Lattes), mercredis (Villeneuve les Maguelone) et vendredis soirs (Montpellier, Pézenas et Narbonne), œnophiles et épicuriens se retrouvent autour d’un verre pour des soirées conviviales gourmandes. On déguste en nocturne dans toute la région ! Et cela commence ce soir :

La Nuit des Estivales

Mas de Saporta, Lattes. Ce soir de 18 h 30 à minuit. Afin de fêter l’ouverture de la saison des Estivales, le syndicat AOC Languedoc propose une grande soirée mettant à l’honneur les 36 appellations de l’AOC Languedoc. On vient déguster 150 cuvées, le tout en musique 5 € inclus 1 verre et 2 dégustations.

Les Estivales de Saporta

Mas de Saporta, Lattes. Tous les mardis du 20 juin au 5 septembre de 18 h 30 à 23 h. C’est une tradition. Avec les Estivales de Saporta, partagez un moment œnologique de qualité au cœur d’un mas viticole du XVIIe siècle. Rencontrez dans une ambiance festive les vignerons de l’AOC Languedoc et ses terroirs et profitez d’un stage d’initiation à la

dégustation tous les mardis soirs. L’entrée est libre. Le prix : 5 € avec dégustation/2 € sans dégustation.

Les Estivales de Montpellier

Esplanade Charles de Gaulle. les vendredis du 7 juillet au 25 août de 18 h 30 à 23 h excepté le 14 juillet.

La ville de Montpellier met à l’honneur la richesse de ses terroirs et vous fait découvrir le savoir-faire des producteurs-artisans et des vignerons locaux à travers un marché nocturne. Plus de 120 domaines viticoles et 200 exposants vous attendent dans une

ambiance festive. Venez vous initier à la danse et à l’œnologie en famille ou entre amis ! Et pour assouvir votre soif de connaissance, des conférences sont organisées à la Maison des Relations Internationale

sur l’Esplanade. On y parle histoire du Languedoc, vins bio et encore

bien d’autres sujets ! L’entrée est libre. Le prix : 5 € inclus 1 verre et 2 dégustations.