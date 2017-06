DES DONS ESSENTIELS POUR LA MONTPELLIER REINE

Direct Matin Montpellier Plus

Dimanche 18 juin, jour de la fête des pères, aura lieu la 9e édition de La Montpellier Reine. Cette course caritative contre le cancer du sein est un rendez-vous festif et familial.

Mais il permet surtout de récolter des dons qui sont ensuite reversés à des associations locales, engagées dans la lutte contre la maladie. L’année dernière, 80 000 € avaient ainsi été collectés. Pour cette édition, plusieurs associations bénéficieront de ces fonds. Les principales sont au nombre de trois : l’Institut du cancer de Montpellier (ICM), Montpellier institut du sein (Mis) et Étincelle LR.

Accompagnement social, activités physiques et recherche

Étincelle emploiera cet argent pour pérenniser les soins de support d’accompagnement des femmes et pour mettre en place de nouveaux projets. Il en est de même pour Montpellier institut du sein, qui souhaite développer l’accompagnement social des patientes mais aussi les services d’activités physiques. Le Mis reversera également une partie des dons à l’association Chrysalides, qui permet aux femmes atteintes du cancer de disposer gratuitement de soins esthétiques pendant les séances de chimiothérapie. De son côté, l’ICM a pu financer des projets de recherche grâce aux sommes versées depuis 2009. La Montpellier Reine compte donc sur votre participation, ce dimanche, pour aider toutes les femmes touchées par cette maladie. La course en vaut la chandelle !

SOLÈNE DELINGER

Ce dimanche, le rendez-vous est fixé dès 9 h, aux Jardins du Peyrou, pour les premières animations adultes et enfants ainsi que pour le traditionnel échauffement collectif. Le départ de la course (4,5 km) sera donné, lui, à 10 h 30. Notez que dossard et tee-shirt sont à retirer ce samedi, de 14 h à 18 h aux Jardins du Peyrou. Tarifs : 13 € par personne (gratuit pour les -7 ans). Inscription sur www.montpellier-reine.org

R. de Hullessen