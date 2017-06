GUINGUETTE ET PAELLA

Avec l’été, voici venu le temps de la Guinguette gitane. Cette table d’hôtes animée par l’association des femmes Gipsy catalan et menée, avec passion, pour la quatorzième année, par Lili Baliardo, la reine des Gitans de Montpellier. Nièce du grand Manitas et aînée d’une fratrie de cinq enfants qui en a offert trois aux Gipsy Kings, Lili règne sur sa cité Gély avec sagesse et conviction depuis un demi-siècle. Poussant les femmes à s’émanciper, les enfants à aller à l’école et tous ses pairs à voter.

Et c’est avec Étienne Schwartz, l’ex-directeur de la Chapelle Gély (ce lieu de création artistique qui, après quinze ans d’ouvrages, a dû fermer ses portes l’an dernier), que Lili avait donc imaginé cette formule guinguette pour disait-elle. Une initiative originale Bilan : plus de 200 convives, venus de tous les quartiers de la ville et parfois de bien plus loin, y ont partagé les tables chaque jeudi, depuis treize ans. Exemplaire en France, cette initiative originale et de qualité a été vantée localement et aussi au national, entre autres par Télérama. qui touchent les habitants du quartier, soupire Lili. le premier professeur de guitare des Gipsy… Et âme sensible des groupes de musiciens de la cité qui animent avec joie chaque soir de guinguette. Un déplacement soutenu par la mairie, à Gély. Pour cet été, donc, rendez-vous est donné sous les arbres du parc de la Guirlande, qui lie Figuerolles à Gély. précise Lili. Avec ses filles Lila, Patricia et Samanta, elle pourra y mitonner poulet basquaise, paella, grillades ou catigo, la rouille locale. De leur côté, les hommes, menés par le gendre Antoine, dit Sardine, Avis !

CAMILLE-SOLVEIG FOL

Tous les jeudis de l’été, parc de la Guirlande, dès 19 h 30. Participation : 13 € par personne. Réservation auprès d’Antoine, 06 27 26 23 59, ou Lila, 06 27 29 36 90

Le principe : on partage musique, repas et convivialité.

JMM