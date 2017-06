PÉTANQUE (1)

LE PROGRAMME (lire page suivante) :

MERCREDI 14 : Journée des écoles. À 14 h 15, tournoi des élus et des partenaires. JEUDI 15 : Journée des entreprises. VENDREDI 16 : Odyssée des champions avec, à 9 h 30, le 1er national des plus de 55 ans Odyssée Montpellier Midi Libre (gain : 2 100 €) ; à 16 h, concours B des plus de 55 ans (500 €). SAMEDI 17 JUIN : À 9 h 30, 1er supranational Odyssée Montpellier Midi Libre (10 000 €) ; à 14 h, 1 ernational féminin Montpellier Midi Libre (3 000 €) ; à 16 h concours B (2 500 €) ; à 19 h, finale de l’Odyssée des champions. DIMANCHE 18 : Suite et fin du 1er supranational Odyssée Montpellier Midi Libre. Suite et fin du 1er national féminin Odyssée Montpellier Midi Libre.

odyssedelapetanque.com

06 18 40 98 06.

PÉTANQUE (2)

Le maire de Montpellier a annoncé qu’il souhaitait, « le plus tôt possible », accueillir un championnat du monde de pétanque à Montpellier. « Nous pourrions l’organiser à la mi-août, au moment des fêtes de la Saint-Roch et où Midi Libre n’a pas d’infos politiques à donner (rires). Concernant le site, nous pourrions l’installer sur les jardins du Peyrou mais aussi sous les Arceaux, où il y a déjà des terrains et de nombreux pétanqueurs », explique Philippe Saurel. Cependant, l’édile assure que « cela ne se fera pas tant que Millau a son mondial, pour ne pas lui faire de tort ». De plus, la pétanque est candidate aux JO 2024. Si la France est choisie pour les organiser, Montpellier aurait la légitimité à accueillir les compétitions.