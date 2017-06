COLINE & THE CITY

Samedi, elles n’étaient plus que dix sur scène sous les yeux d’un jury composé entre autres de Sylvie Tellier. L’heureuse lauréate se présentera pour l’étape régionale fin juillet.

Le public est massé aux balustrades des deux étages du Polygone, et les regards plongent dans la fosse, la scène où paradent les Miss en robe dorée aux motifs incas. L’arène antique version moderne : flashes et défilé de mode. Côté jury, entre autres : Alicia Aylies, l’actuelle Miss France, la sculpturale Sylvie Tellier et Thierry Mazars, délégué régional de la société Miss France.

Une vice-championne de tir

Elles ne sont plus que dix sur scène, contre trente-quatre encore mercredi, avant la première sélection. L’élection pour la ville s’est finalement déroulée en trois temps : défilé en robe de lumière et présentation, puis passage en maillot de bain noir surmonté d’un collier de plumes sombres mêlées d’argent. Enfin, ces demoiselles sont montées sur l’estrade dans une tenue personnalisée, le moment fatidique où Aurore Kichenin, première dauphine Miss France 2017, a remis, son titre de Miss Montpellier à Coline Vayssière, qui a été désignée pour représenter Montpellier lors de l’étape régionale, fin juillet. La jeune fille de 20 ans poursuit des études d’odontologie. Ancienne vice-championne de France de tir, elle pratique aussi beaucoup la natation. La première dauphine est Jade Man, 24 ans, en sixième année de pharmacie, également diplômée en droit de la santé et passionnée de mode. Elle est suivie par Manon Bonhomme, diplômée d’un BTS viticulture œnologie.

Les Montpelliérains se sont déplacés en nombre, plusieurs centaines de personnes présentes. Ci-dessous avec Sylvie Tellier et Coline Vayssière en tenue de bain.

RDH