URGENCES PSY EN REVUE

Jusqu’alors éclaté dans les différents étages du bâtiment principal, le département urgences et post-urgences psychiatriques du CHU Lapeyronie vient de connaître une véritable révolution, sur le plan organisationnel. Entièrement repensé et rénové, ce service a en effet opéré, aujourd’hui, un regroupement de ses nombreuses spécialités (*), au rez-de-chaussée de l’édifice. Et ce, pour le plus grand bonheur du professeur Philippe Courtet, à la tête de cette entité. La rénovation complète (travaux et réorganisation), concernant les bureaux et boxes de consultation, les salles de soins, les salles d’examen, quatre chambres à deux lits ainsi que onze chambres particulières, a nécessité un investissement total d’1,9 M€. Une paille lorsque l’on sait qu’une prise en charge d’une tentative de suicide avoisine les 15 000 €. Et même 300 000 € pour la prise en charge médico-légale d’un suicide. De meilleures conditions de travail Dans cette nouvelle organisation, le département bénéficie également d’un secrétariat central souligne pour sa part Harold Simon, cadre de santé au sein de l’unité. À noter, enfin, qu’un espace pédagogique, avec une médiathèque, est également en cours d’aménagement et proposera un accès à la littérature scientifique et professionnelle.

(*) L'unité regroupe les urgences psychiatriques ; la prévention du suicide ; le centre expert des troubles du comportement alimentaire ; la plateforme recherche évaluation dépression ; le centre ressources pour les intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles ; la cellule d'urgence médico-psychologique activée en cas d'événement traumatique de masse ; les dispositifs de soins psychiatriques en milieu carcéral et, enfin, les soins et la recherche médicale en psychiatrie.

