UN FESTIVAL Ã€ LA PLUME

La joyeuse bande de la compagnie Je pars à Zart, qui préside, depuis janvier dernier, au destin du théâtre de la Plume, y creuse son sillon. résument, presque d’une même voix Arnaud Jabouin et Kevin Le Guillou. Le duo, avec d’autres, enfile de multiples casquettes (animateur d’atelier, comédien, gestionnaire…). Hommage à Prévert À commencer par celle de programmateurs d’un festival, baptisé du drôle de nom de l’Établi, actuellement proposé à la Plume. Une offre dont on peut sortir trois spectacles qui restent à découvrir. Avec Dans ma maison (hier à 20 h 30), les participants à l’atelier adulte font œuvre à partir des poésies de Jacques Prévert. Deux autres créations originales, issues des cerveaux fertiles des participants aux ateliers de la compagnie, vont conclure le festival. D’abord Bolebidaba, pièce écrite à partir de l’imaginaire d’enfants de 7 à 13 ans qui invite à se laisser guider dans une forêt mystérieuse (vendredi 9 à 20 h 30, dimanche 11 juin, à 10 h et 14 h). Autre création originale : Cabaret improvisé (dimanche 11 à 19 h, vendredi 16 à 20 h 30). Et là, ça part vraiment dans tous les sens (clownerie, contes…) avec la participation du public.

F. M.

Théâtre de la Plume, 6 rue Guillaume-Pellicier. Contact : 07 52 62 81 34. Participation libre aux spectacles. www.jeparsazart.fr.

Les vers du grand Prévert invités d’honneur de la création “Dans ma maison

DR